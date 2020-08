« Un bel hommage pour un grand homme ». Avec plus de 7 millions de « j’aime », l’ultime message​ posté sur le compte de l’acteur américain Chadwick Boseman est devenu le plus « liké » de l’histoire du réseau social. Le message, partagé tôt samedi matin, annonçait la mort de l’acteur, à l’âge de 43 ans.

« Incarner le roi T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière », y est-il notamment indiqué.

« Les fans se réunissent sur Twitter pour célébrer la vie de Chadwick Boseman, et le tweet envoyé depuis son compte hier soir est désormais le tweet le plus apprécié de tous les temps sur Twitter », a indiqué le réseau social dans un communiqué. « Le tweet le plus liké. Un hommage digne d’un Roi. #WakandaForever », a également tweeté ce samedi la plateforme.

Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

Le précédent record sur Twitter était détenu par l’ancien président Barack Obama, avec 4,3 millions de likes. « Nul ne naît en détestant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion», une citation de Nelson Mandela, que l’ex président des Etats-Unis avait tweeté le 13 août 2017.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm