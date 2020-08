La Cinéscénie du Puy du Fou. — Puy du Fou

La jauge de 5.000 personnes a largement été dépassée au Puy du Fou. Le parc d’attractions, situé en Vendée, a eu l’autorisation d’accueillir ce samedi 15 août jusqu’à 9.000 spectateurs lors de son spectacle nocturne de la Cinéscénie. Un arrêté préfectoral, donnant cette dérogation au Puy du Fou, a été pris le 10 août dernier.

Plusieurs élus, et de nombreux internautes, n’ont pas du tout apprécié cette dérogation et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

« Passe-droit », « grande confusion »…

Beaucoup d’internautes se sont dits « choqués » et « scandalisés » par une telle décision, prise dans un contexte d’augmentation des cas de Covid-19 ces derniers jours en France.

Je sais pas c'est vrai que c'est compliqué mais peut-être en commençant par éviter de faire des PUTAINS DE DEROGATIONS POUR DES RASSEMBLEMENTS DE 9000 PERSONNES AU PUY DU FOU ?! https://t.co/MuEVeXiqyp — Jean-Moundir (@supermegadrivin) August 14, 2020

- Ok Philou pour les 9000, mais c'est vraiment pour toi. On risque une recrudescence de malades...

-Tu sais Manu, s'ils viennent au Puy du Fou c'est qu'ils sont déjà bien atteints ! https://t.co/g9ViwtM3Mi pic.twitter.com/pCuhdz3Jkb — Dadou (@Dadoudidonk) August 14, 2020

Certains ont fustigé un « passe-droit », pointant du doigt les liens entre Emmanuel Macron et Philippe de Villiers, créateur du parc. « Le #puydufou de la famille de Villiers est autorisé par le préfet à accueillir 9.000 spectateurs demain. Le copinage, le #2poids2mesures en permanence, c’est épuisant », a notamment tweeté une internaute.

Le #puydufou de la famille de Villiers est autorisé par le préfet à accueillir 9000 spectateurs demain. Le copinage, le #2poids2mesures en permanence, c’est épuisant. Macron explique ça comment aux autres organisateurs de festivals annulés ?

« Avoir un bon copain... » 🎶🎵 pic.twitter.com/ydaKrONfEU — Hélène Franco (@LNFranco_FI) August 14, 2020

D’autres ont pointé la différence de traitement concernant les stades de foot, qui ont rouvert sous conditions.

Essayez 9000, déguisés en costume d’époque avec le scapulaire en étendard. Normalement ça devrait passer... https://t.co/7L7AO2zsG6 — Nathalie Iannetta (@nathiannetta) August 15, 2020

Ce qui se passe autour du #puydufou est juste stupéfiant. Comment autoriser ici ce qui est à juste titre interdit là. Les connexions amicales ne justifient pas la prise énorme de risques. Je pense à ses nombreux maires obligés d'annuler foires locales et autres mini marchés. — Nicolas Delaire (@nicolas_delaire) August 15, 2020

De nombreux élus de gauche, écologistes, socialistes et communistes, ont également déploré cette dérogation accordée au Puy du Fou. « Il y a les incitations générales à la distanciation physique (prenons soin de nous !)… et il y a les dérogations pour les amis du Président. Macron avait avancé la réouverture du #Puydufou, là ils l’autorisent à créer des clusters #coronavirus », a tweeté Julien Bayou, secrétaire national d’EELV.

#COVID__19 Il y a les incitations générales à la distanciation physique (prenons soin de nous!)... et il y a les dérogations pour les amis du Président.

Macron avait avancé la réouverture du #Puydufou, là ils l'autorisent à créer des clusters #coronavirus.https://t.co/TCcVJDXXXr — Julien Bayou (@julienbayou) August 14, 2020

« Donc à partir du 15 août, le gouvernement interdit les évènements de plus de 5000 personnes. Ce même 15 août pourtant, le #puydufou pourra, sur dérogation, accueillir 9.000 personnes ! Notre santé vaut bien plus qu’un passe-droit pour l’ami du président ! », a également écrit sur Twitter David Belliard, maire adjoint EELV de Paris.

Donc à partir du 15 août, le gouvernement interdit les évènements de plus de 5000 personnes. Ce même 15 août pourtant, le #puydufou pourra, sur dérogation, accueillir 9000 personnes ! Notre santé vaut bien plus qu'un passe droit pour l'ami du président !https://t.co/8DVAcT3j2V — David Belliard (@David_Belliard) August 15, 2020

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a quant à lui relevé une « grande confusion ».

L’Elysée assure ne pas être intervenu

Cette dérogation controversée a été accordée le 10 août par la préfecture de Vendée. « Les campagnes de dépistage montrent que le niveau de vulnérabilité est très limité », a-t-elle notamment justifié dans un communiqué.

Cinéscénie du Puy du Fou

Lire le communiqué de presse sur https://t.co/6SzYokwLYA pic.twitter.com/vK6QIWsnyG — Préfet de la Vendée (@PrefetVendee) August 15, 2020

Face aux accusations de « passe-droit » et de « copinage », la présidence de la République a affirmé qu’il n’y avait « eu aucune intervention de l’Elysée » pour outrepasser le seuil des 5.000 personnes, selon le JDD. Un proche du Président aurait même laissé entendre que le chef de l’Etat aurait été « surpris » par la décision préfectorale et aurait « appelé à la vigilance et à l’équité » dans le contexte du Covid-19.

Officiellement, l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes, initialement en vigueur jusqu’au 30 août, a été prolongée mardi jusqu’au 30 octobre du fait de l’épidémie de Covid-19.

Le Puy du Fou, situé aux Epesses (Vendée), avait déjà créé la polémique en juillet dernier en obtenant une dérogation lui permettant d’accueillir pour un même spectacle 12.000 personnes, réparties en trois tribunes de 4.000 spectateurs, séparées par des parois en plexiglas. Le parc était repassé sous la barre des 5.000 spectateurs accueillis, suite à la diffusion d’un reportage de France Télévision sur le sujet, le 25 juillet dernier.