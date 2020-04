Le spectacle nocturne de La Cinéscenie, au Puy du Fou. — Le Puy du Fou

Elle devait débuter le 6 juin. La saison de la Cinéscénie, ces spectacles nocturnes interprétés au Puy du Fou (Vendée) par des centaines de bénévoles, est évidemment reportée en raison de la crise du Covid-19​. Mais une date de reprise a été fixée : le 24 juillet. Chaque spectacle a la capacité de recevoir 14.000 spectateurs.

« La Cinéscénie sera présentée au public tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 19 septembre inclus. Deux représentations supplémentaires sont donc ajoutées au calendrier les 18 et 19 septembre », indique le Puy du Fou, lequel s’engage évidemment à garantir la sécurité de ses équipes et de ses visiteurs ».

Les réservations sont ouvertes depuis ce jeudi. Les représentations prévues avant le 24 juillet sont annulées. Les possesseurs de billets seront contactés par le Puy du Fou.

Pas de date d’ouverture pour le parc

Quant à la réouverture du parc à thème du Puy du Fou, aucune date n’est, pour l’heure, avancée. « Le Puy du Fou poursuit son dialogue avec les services de l’État afin de préciser les conditions d’ouverture de ses hôtels, restaurants et spectacles », précise la direction. Un nouveau spectacle nocturne au sein du parc, baptisé Les Noces de feu, était annoncé.

Le parc du Puy du Fou était l’an passé le deuxième plus visité de France (2,3 millions d’entrées) après Disneyland.