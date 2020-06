L'application Instagram (illustration). — Geeko

Alors que le patron de Facebook est sous le feu des critiques pour avoir refusé de supprimer un message controversé de Donald Trump, c’est un blocage qui fait tache. Ces derniers jours, des utilisateurs et utilisatrices du réseau social et d’Instagram, également propriété de Facebook, se sont révoltées contre la suppression depuis des semaines du hashtag #sikh, utilisé pour commémorer les émeutes anti-Sikhs de 1984.

La poétesse Rupi Kaur, qui s’était fait connaître en 2015 en postant une photo d’elle, le jogging taché par son sang menstruel, a dénoncé « l’hypocrisie » de Facebook, et a interpellé le service presse d’Instagram :

the hypocrisy of @facebook's approach to free speech:



zuckerberg says fb’s principles prohibit him from blocking trump as he incites violence & hate.



meanwhile as sikhs raise their voice to mark the injustices of 1984: sikh hashtags are blocked.@instagramcomms do better. https://t.co/wk53NvKbIz pic.twitter.com/vMEw7f02Gv — rupi kaur (@rupikaur_) June 3, 2020

Instagram a annoncé mercredi que le hashtag #sikh avait été débloqué sur son réseau puis sur Facebook. L’origine serait à chercher dans un signalement mal interprété par les équipes du réseau social le 7 mars.

We have unblocked the hashtag #sikh on Instagram and are working to unblock #sikh on Facebook. We're investigating why this happened. We will follow up here later today with more information. — Instagram Comms (@InstagramComms) June 3, 2020

Instagram s’est ensuite excusé, expliquant comprendre qu’il s’agit d’un moment « très important et douloureux » pour la communauté sikh. « Cela n’a jamais été notre intention de faire taire les voix de cette communauté, nous allons prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus », ajoute le réseau social.