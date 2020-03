Coronavirus : Pendant le confinement, vos parents ou grands-parents se sont mis aux réseaux sociaux ? — Wokandapix / Pixabay

Cette période de confinement, lié à l’épidémie de Covid-19, bouleverse logiquement nos habitudes. Et alors que vous vous retrouvez éloignés de votre famille, sans avoir la possibilité de lui rendre visite, et que chacun doit alors trouver le moyen de rester en contact et d’occuper ses journées, des parents voire grands-parents débarquent sur les réseaux sociaux avec une dose de bonne humeur, de petits ratés (n’est pas de la génération Y qui veut) et de jolies anecdotes à raconter.

Votre mère découvre Facebook et vous partage un mème chaque jour depuis (mème que vous aviez déjà vu 300 fois avant) ? Votre grand-père découvre Instagram et y poste désormais tous ces travaux de menuiserie ? Parents, grands-parents, vous vous êtes inscrits sur les réseaux sociaux pendant le confinement ? Ensemble vous partagez en famille désormais vos plus #beauxconfins sur votre conversation Messenger ? Racontez-nous tout en témoignant via le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.