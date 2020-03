Comme Dawson et Joey, vous êtes calés dans votre canapé ou votre lit pour revoir une de vos séries cultes pendant le confinement, mais laquelle ? — Columbia TriStar Television Inc

Nous vivons à l’ère de la Peak TV, avec trop de séries qui sont diffusées à la télévision et surtout sur les plateformes de SVOD, et pas assez de temps pour les regarder. Enfin ça, c’était avant, avant le confinement. Après deux semaines enfermés chacun chez soi, vous devez être à peu près à jour sur les nouvelles séries ou saisons, vous avez bingé Vampires, Elite et Dare Me sur Netflix, fini This is Us, Validé et ZeroZeroZero sur Canal+… et… et il vous reste du temps.

La tentation est grande de se relancer dans l’intégrale d’une série doudou, culte ou coupable, car comme les films du patrimoine, elles peuvent nous aider à vivre ces temps difficiles. Or, Buffy, Dawson ou Une Nounou d’enfer sont sur Amazon Prime Video, Malcolm repasse sur 6ter, et Friends est toujours disponible sur Netflix. Sinon, un petit The Wire sur OCS, « la meilleure série les temps du monde entier» ?

Dites-nous quelle série culte ou coupable vous avez décidé de revoir pendant le confinement, et pourquoi ? Pour supporter l’enferment physique et s’aérer la tête ? Pour retrouver des personnages que vous connaissez et qui vous réconfortent ? Ce sera forcément une comédie, Friends, The Office, Big Bang Theory… ou pas du tout ? Et à quel rythme, un épisode par jour à heure fixe, ou du binge compulsif ? Racontez-nous vos séries de confinement via le formulaire ci-dessous, merci !