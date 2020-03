Les confins, des territoires situés à l’extrême limite, à la frontière. Une promesse d’ailleurs et de lointain alors que la vie est aujourd’hui, pour beaucoup, au confinement chez soi.

Deux amis, Sylvain Lapoix, journaliste indépendant, coauteur du programme « Data Gueule », et Olivier Lambert, réalisateur, ont imaginé le hashtag #beauxconfins. Un mot-dièse lancé sur le réseau social Twitter le 15 mars pour centraliser des ressources numériques pour découvrir, s’amuser, apprendre aussi. Leur credo : « Chacun chez soi et tou.te.s ensemble en même temps ».

L'inquiétude ne sert plus à rien, j'ai pris mon partie.



Je m'en vais me construire de #beauxconfins avec qui ça intéresse : chacun chez soi et tou.te.s ensemble en même temps.https://t.co/6WpQViXjfP