ESPACE L’Agence spatiale européenne (ESA) organise, ce jeudi sur sa Web TV, un échange au cours duquel des astronautes répondront aux interrogations des internautes et partageront leurs expériences de confinement

Qui de mieux placé qu'un astronaute pour parler de confinement? Ici sur la photo, datant de 2017, Thomas Pesquet (droite) avec le commandant russe Oleg Novitsky. — Handout / EUROPEAN SPACE AGENCY / NASA / AFP

Plusieurs spationautes répondront en direct, ce jeudi soir, à des questions pour mieux vivre leur confinement.

Le direct en français aura lieu sur la Web TV et la chaîne YouTube de l’ESA à 19h.

Les astronautes Samantha Cristoforetti, Jean-Francois Clervoy et Thomas Pesquet ont accepté de se prêter au jeu.

Vous n'arrivez pas à accepter de rester enfermer ? Votre niveau de patience avec vos enfants atteint déjà ses limites, à seulement J + 10 du début du confinement ? Ne plus voir vos amis vous ronge ? Vous ne parvenez pas à contrôler votre appétit et craignez de sortir de votre logement en roulant à la fin de la pandémie ? Autant de questions normales dans une situation qui ne l’est pour personne.

Personne, sauf les astronautes, habitués à vivre enfermés dans un espace réduit, avec les mêmes personnes, pendant de longues semaines et parfois des mois. Ces pros du confinement ont décidé de venir en aide à tous les terriens en mal d’enfermement. Ce jeudi soir, l’Agence spatiale européenne organise, en partenariat avec Ateroid day, un direct sur sa Web TV et sur la chaîne Youtube de l'ESA.

Nous vous invitons à un festival en ligne ce jeudi 26 de 16 à 21h (🇫🇷 à 19h) avec notre partenaire @AsteroidDay, de nombreux astronautes - notamment @AstroSamantha, @Thom_astro & @astro_JFrancois - ainsi que des célébrités...

RDV sur #SpaceConnectsUS! https://t.co/HaEjQaI6nW pic.twitter.com/GcakXYndcM — ESA France (@ESA_fr) March 24, 2020

Vos questions via le hashtag #SpaceConnectsUs

De 16 h à 21 h, des spationautes et des invités du monde entier se connecteront à distance pendant le programme. Ils dispenseront des conseils avisés aux jeunes et aux adultes, tout en parlant de leurs expériences, des techniques en lieux confinés ainsi que des leçons tirées de la vie dans l’espace.

Les internautes peuvent dès à présent poser leurs questions sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram via le hashtag #SpaceConnectsUs. La partie en français est prévue de 19 h à 19 h 30 et sera assurée par les astronautes Samantha Cristoforetti, Jean-Francois Clervoy et Thomas Pesquet. La partie en anglais aura lieu ensuite de 20 heures à 21 heures.