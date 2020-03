L'allocution du président de la République a fait des heureux. Alors qu'Emmanuel Macron annonçait la fermeture de tous les établissements scolaires à compter de lundi dans le contexte de pandémie de coronavirus, des collégiens et lycéens des quatre coins de la France ont laissé éclater leur joie sur les réseaux sociaux.

Une vidéo, montrant une scène de liesse dans la salle commune d'un internat, est littéralement devenue virale. Les images, mises en ligne dans la soirée par un internaute, ont été vues plus de 900.000 fois sur le Web.

D'autres adolescents ont également laissé éclater leur joie, célébrant dans l'euphorie la plus totale ces «vacances» anticipées.

De nombreux internautes ont également rivalisé d'humour après l'annonce faite par le président de la République.

(Zone A) Plus que un jour !

(Zone B) Plus que un jour !

(Zone C) Plus que un jour !