Une vidéo virale d’un cochon qui sprinte dans la rue devient un mème

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Une scène insolite montrant un cochon courant à très vive allure au bord d’une route à Tucson en Arizona ( sud des Etats-Unis) est littéralement devenue virale sur le Web. Cette séquence, filmée par un agent immobilier et mise en ligne le 23 février, a été visionnée plus de 6 millions de fois.

« Wee wee wee, tout le chemin du retour ! Je montrais des maisons du côté sud-est de Tucson quand j’ai vu cet animal (…) », a écrit sur son compte Facebook Damion Alexander, qui était à bord de sa voiture lorsqu’il a capté ces images.

La séquence, qui dure une vingtaine de secondes, a beaucoup amusé les internautes, très impressionnés de voir un cochon courir à cette allure. L’animal en question n’est en fait pas vraiment un « cochon », il s’agit d’un « javelina » ou pécari, une sorte de petit phacochère qui vit au Sud des Etats-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Plusieurs internautes en ont profité pour détourner ces images, qui sont rapidement devenues un mème. « Moi, quittant le boulot à 17 h 59 minutes et 59 secondes » ou encore « Les Charriots de feu version javelina » ont tweeté certains internautes.

me leaving the office at 4:59:59 https://t.co/UE11mAcpl4