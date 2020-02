SMARTPHONE « Office » regroupe tous les logiciels de la suite de Microsoft, le cloud, et peut se synchroniser avec Windows 10 et les pense-bêtes

Le groupe Microsoft (illustration). — Yichuan Cao/Sipa USA/SIPA

Microsoft a officiellement lancé sa nouvelle application mobile Office, qui intègre tous les logiciels de la suite bureautique. A partir de cet outil, il est donc maintenant possible de passer de Word à PowerPoint ou encore à Excel sans avoir à utiliser plusieurs applications.

Office est disponible gratuitement sur iOS et Android. En revanche, l’application n’a pas encore été développée pour les tablettes et autres Chromebooks, qui doivent se contenter pour le moment d’une version zoomée de l’application mobile, rapporte Engadget relayé par le Journal du Geek.

Une expérience « plus simple » et « plus puissante »

L’application « combine les applications Word, Excel et PowerPoint […] avec de nouvelles fonctionnalités qui exploitent les atouts uniques d’un smartphone pour créer une expérience Office plus simple et pourtant plus puissante », explique Microsoft. « Que vous l’utilisiez pour des raisons personnelles ou professionnelles, Office est conçue pour être votre application préférée pour travailler sur un appareil mobile. »

En plus d’intégrer ces différents logiciels, Office permet d’accéder à OneDrive, le service cloud de Microsoft. Enfin, l’application a été conçue pour assurer une continuité avec Windows 10. Elle est donc capable de se connecter au système d’exploitation et se synchronise avec les pense-bêtes.