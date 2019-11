Capture d'écran d'une simulation 3D de ce à quoi pourrait ressembler la station spatiale qui serait créée par la Gateway Foundation en 2025 — Catpure d'écran Youtube

L’entreprise américaine Gateway Foundation souhaite construire une nouvelle station spatiale qui sera dédiée à la science et au tourisme, d’ici 2025. La société ambitionne de fabriquer une structure digne d’une œuvre de science-fiction.

Celle-ci prendrait la forme d’une plateforme circulaire, de 488 mètres de largeur. Elle pourrait accueillir 150 membres d’équipage et environ 450 personnes simultanément, rapporte Numerama. Le coût estimé de ce projet pour sa fabrication et sa mise en fonctionnement est estimé entre 54 et 64 milliards d’euros.

Un grand port spatial et un hôtel dans l’espace dès 2025 ? C’est le projet de la Gateway Foundation https://t.co/3WfDN6UrmU pic.twitter.com/qxOBAQfRFK — Numerama (@Numerama) November 7, 2019

Un nouveau lieu de vie comme sur Terre

« La Gateway Foundation a été créée pour construire le premier port spatial. (…) La Station Von Braun sera (…) conçue pour produire des niveaux variables de gravité grâce à l’augmentation ou la diminution de sa vitesse de rotation », explique la fondation sur son site Internet.

À l’intérieur, Gateway Foundation entend créer différents espaces. Un « Hub » serait dédié à l’administration et une « Lunar Gravity Area » pourrait contenir un restaurant, un gymnase ou encore une salle de concert. Des quartiers d’habitation devraient être créés avec des chambres privatives composées de lits, de douches, de toilettes et de navettes de secours.

La gravité au cœur du projet

L’entreprise souhaite mettre en place des plantations de fruits et de végétaux loin de la Terre. Elle veut également devenir un laboratoire expérimental dédié à la potentielle conquête de Mars. La « Mars Gravitational Area » (MGA) serait chargée de « produire autour de 30 % de la gravité terrestre », selon les propos relayés par Numerama. Elle deviendrait ainsi l’endroit idéal pour mettre en situation les futurs colons de la planète rouge.

Gateway Foundation assure que sa station serait prête pour 2025. Elle accueillerait ses premiers voyageurs en 2027, rapporte le site spécialisé.