Les réseaux sociaux font aussi parfois de petits miracles… Grâce à Twitter, la petite Molly a pu toucher du doigt son rêve de devenir « conductrice de camion de pompiers ». Sa mère, Rebecca Pender, a posté un message sur Twitter le 21 août dernier dans lequel elle explique que sa fille, qui souhaiterait conduire un camion de pompiers lorsqu’elle sera grande, ne dispose malheureusement d’aucun modèle à qui s’identifier, tant les femmes exerçant cette profession sont rares.

« Hey Twitter. Demande de Molly, âgée de 4 ans. Lorsqu’elle sera grande, elle voudrait conduire un camion de pompiers, mais elle n’a jamais vu une seule femme conduire un camion de pompiers auparavant. Pouvez-vous m’aider à trouver ces fabuleuses femmes pompiers ? », a lancé la mère de famille aux internautes.

Des photos de femmes pompiers des quatre coins du monde

Quelques heures après son appel sur les réseaux sociaux, la mère de famille originaire de Glasgow (Ecosse) a eu la surprise de recevoir de très nombreuses réponses. « Nous nous sommes réveillés ce matin époustouflés par le nombre de réponses qui nous sont parvenues », a fait savoir Rebecca Pender. La mère de famille a reçu de très nombreuses photos de femmes pompiers à travers le monde : de Londres (Grande-Bretagne), de Dublin (Irlande), d’Izmir (Turquie), mais aussi de Suède, de Slovénie ou encore des Etats-Unis.

Hi Molly. This is from Turkey, Izmir. You will grow up and have pictures like these ones. I hope you can make your dreams come true. Never give up! The force will be with you! pic.twitter.com/dcYW7YVmCi — devrim the karamazov 🔨 (@tursuusuyu) August 24, 2019

Hey Rebecca and Molly. I can send you a picture of my kick ass wife and her colleagues in Sweden. This may not be in a fire truck but from a running competition in which they participated in full gear. pic.twitter.com/SZ4sOWVtrw — Thomas Passad (@linkansson1891) August 23, 2019

Hi Molly. Here are just some of our female firefighters who drive our fire engines in London. If you want to come and visit us one day and sit in a fire engine yourself, you would be more than welcome 🚒🚨 pic.twitter.com/xnU16BIsgf — London Fire Brigade (@LondonFire) August 22, 2019

Well, here is one from Slovenia... And she drives the big firetruck on the airport... pic.twitter.com/5Bebj5sqPM — Sebastijan Kerše (@termie1) August 24, 2019

Autant de photos et de témoignages qui ont prouvé à la fillette que son rêve était bel et bien accessible.

Parmi les très nombreuses réponses reçues par Molly et sa mère, celle du service de secours écossais, qui a invité la fillette à venir visiter la caserne. « Hey Molly, nous avons des pompiers fantastiques en Ecosse - hommes et femmes. Nous serions ravis de t’inviter pour que tu puisses les rencontrer ! », a tweeté le service de secours écossais.

« Molly est allée voir Morven, Liz et toute l’équipe de la caserne de pompiers de Castlemilk ce matin et s’est beaucoup amusée », a fait savoir il y a quelques jours Rebecca Pender.

We'd love to invite you along to meet them some time! (Feel free to DM us, Rebecca) https://t.co/shDGBXl34P pic.twitter.com/vIDsEWVmEO — Scottish Fire and Rescue Service (@fire_scot) August 22, 2019