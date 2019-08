Lucie du blog "La Vie en Lucie" a poussé un coup de gueule contre la taille L chez Zara qu'elle juge "trop petite". — Capture d'écran Twitter

L’influenceuse mode et beauté Lucie du blog « La Vie en Lucie » a poussé samedi soir un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux contre les tailles L « trop petites » proposées aux femmes dans les magasins de vêtements. « @Zara, vous n’avez pas l’impression d’abuser avec vos tailles. Un short L que je ne peux monter au-dessus des genoux », a tweeté la blogeuse, photo à l’appui.

« J’ai des formes oui, mais de là à ne même pas pouvoir rentrer dans un L ? (plus grande taille vendue sur ce modèle par ailleurs). Après on s’étonne que les femmes se trouvent grosses », a ajouté la jeune femme.

Parce que ça m’énerve, voilà. 😡 pic.twitter.com/To9VrWC7Tc — La vie en Lucie 💄 (@LavieenLucie) August 10, 2019

« Faut pas oublier que la taille moyenne des Françaises est 42 »

« Et je ne vous parle même pas des enseignes comme Bershka/Pull and Bear/Stradivarius où j’ai juste abandonné l’idée d’acheter certaines pièces car le L ne convient jamais », a poursuivi l’influenceuse. « Faut pas oublier que la taille moyenne des Françaises est 42 (ma taille) donc la majorité des Françaises ne peuvent pas s’habiller dans les magasins les plus répandus ? On a du progrès à faire encore, hein ? », s’est indignée la jeune femme.

Le message de Lucie a abondamment été repartagé ce dimanche sur les réseaux sociaux, le hashtag #Zara se classant même en tête des trending topics sur Twitter. La blogueuse a reçu le soutien de beaucoup d’internautes, mais a aussi été la cible de très nombreuses insultes grossophobes.

Bah ouais, pourquoi on y a pas pensé plus tôt les meufs ? https://t.co/sgHYTLcwqa — La vie en Lucie 💄 (@LavieenLucie) August 10, 2019

Ce qui est sûr, c’est que des cons, il y en aura toujours 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/uDTZqzPqDs — La vie en Lucie 💄 (@LavieenLucie) August 10, 2019

« Vous perdez un temps fou à m’insulter mais vous n’avez pas compris que ça ne me fait strictement rien. Je suis bien dans ma peau, j’aime mon corps, j’aime mes formes. Par contre, pour déverser autant de haine, vous devez être terriblement mal dans la vôtre », a finalement tweeté ce dimanche la jeune femme.