RESEAUX SOCIAUX Une escroquerie en ligne promet aux internautes d’être rémunérés par une mystérieuse plateforme de streaming pour visionner les films et séries de son catalogue

Le logo de Facebook (illustration). — AFP

Quinze euros pour visionner un épisode d’une série, 25 euros pour un film… Une annonce vraiment trop belle pour être vraie ! Une publicité diffusée sur Facebook, et abondamment relayée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, propose aux internautes d’être payé pour regarder des films et des séries sur une mystérieuse plateforme de streaming.

« C’est ouvert à tout le monde, il faut juste être majeur (et kiffer regarder des films ou des séries bien évidemment !) Allez vous inscrire rapidement, c’est totalement gratuit », détaille le post qui redirige vers un article du portail « DemainFrance.com », histoire de rendre plus crédible cette offre.

Le numéro de carte bleue demandé

« N’importe qui peut s’inscrire et être payé pour visionner. L’accès à la plateforme coûte 9,99 euros par mois et le premier mois est gratuit (à la manière de Netflix), ce qui permet dès le premier mois de tester la plateforme et d’être rentable facilement », est-il cette fois écrit dans l’article publié sur le site « DemainFrance.com », qualifié de « faux site d’arnaque » par CheckNews.

L’article prétend que la plateforme de streaming « née du fruit de l’imagination de ses créateurs, Mike Jefferson et Andy Edwards » a déjà enregistré « 4 millions d’utilisateurs aux États-Unis » et que les abonnés ont reçu un total de « 32 millions de dollars » (soit près de 29 millions d’euros).

Seulement voilà, comme l’a démontré CheckNews, tout est complètement faux. Cette mystérieuse plateforme n’est jamais nommée, et tous les liens cliquables de la page orientent vers un formulaire demandant de renseigner son numéro de carte bleue. Même les nombreux commentaires de clients disponibles en bas de page sont fakes. Bref, une belle arnaque !