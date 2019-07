Depuis quelque temps, Instagram teste une nouvelle version de son appli qui n’affiche plus le nombre de likes ni le nombre de vues sous les publications. Le test est en cours en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Irlande et au Brésil, rapporte Presse Citron.

Pourquoi un tel changement de cap ? « Nous voulons que vos amis se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, pas sur le nombre de likes qu’ils récoltent », explique le réseau social.

« Vous pouvez toujours voir vos propres likes en tapant sur la liste des personnes qui ont liké un de vos posts, mais vos amis ne pourront pas voir combien de likes votre publication a reçu », a poursuivi Instagram dans un tweet.

We want your friends to focus on the photos and videos you share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the list of people who've liked it, but your friends will not be able to see how many likes your post has received.