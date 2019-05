Le message posté sur Twitter par le ministère des Solidarités et de la Santé. — Capture d'écran Twitter

C’est ce qu’on appelle une petite « boulette ». Le visuel, utilisé par le ministère des Solidarités et de la Santé pour sensibiliser le grand public à la journée mondiale de lutte contre le paludisme, a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

« Un enfant meurt du paludisme toutes les deux minutes. Accélérons le mouvement », était-il notamment inscrit sur le visuel qui accompagnait le tweet posté le jeudi 25 avril dernier par le compte officiel du ministère.

« Accélérer à quel point ? Un par minute, deux par minute ? »

Cette petite bourde a été signalée ce samedi matin sur les réseaux sociaux par de nombreux internautes. « Accélérer à quel point ? Un par minute, deux par minute ? », « Le paludisme, une priorité pour #Buzyn. Elle veut même accélérer le nombre de mort » ou encore « Il n’y en a pas un qui a tilté… You made my day… C’est de pire en pire… Et on creuse, on creuse, on creuse », ont notamment tweeté certains internautes.

@MinSoliSante accélérer à quel point ? Un par minute, deux par minute ? #paludisme pic.twitter.com/tpkz5w8u2M — Marcel Francisci (@MarcelFrancisci) May 4, 2019

Un enfant meurt de paludisme toutes les deux minutes. Pour le gouvernement Macron, ce n'est pas assez!!! 🤔 #AccéléronsLeMouvement https://t.co/3BoqzAUNMF — Barn.b (@barnb66) May 4, 2019

Visiblement alerté ce samedi de la malencontreuse erreur commise, le compte officiel du ministère des Solidarités et de la Santé a supprimé le tweet en question, soit plus d’une semaine après sa publication. « Nous retirons de notre profil le visuel que vous nous avez signalé et qui pouvait prêter à confusion », a retweeté ce samedi après-midi le ministère.