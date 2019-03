Le message a été massivement relayé sur le réseau social ces derniers jours. De nombreux utilisateurs de Twitter ont reçu une invitation à modifier leur date d’anniversaire afin de débloquer de nouvelles fonctionnalités, comme obtenir de nouvelles couleurs, des privilèges administrateurs ou encore un compte certifié…

Il s’agit en fait d’un canular dont le but est d’inciter les internautes à changer leur année de naissance pour l’année 2007, et ainsi les faire passer pour des utilisateurs de moins de 13 ans auprès de Twitter. Or il est interdit de s’inscrire sur le réseau social en dessous de cet âge-là.

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to unlock new color schemes. Please don’t try this. We don't have different color schemes based on your birthday.