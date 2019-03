« Pas très ressemblant », « ce n’est pas Melania », « c’est une doublure »… Les théories du complot concernant Melania Trump sont de retour sur les réseaux sociaux. A en croire de nombreuses informations qui circulent sur le net, la First lady aurait « un double » pour certains déplacements officiels. Certains internautes assurent en effet que la femme qui se trouvait à côté de Donald Trump, lors de la visite du couple présidentiel en Alabama vendredi dernier, n’était pas son épouse.

Avec le mot-clé #FakeMelania (« Fausse Melania »), plusieurs twittos ont mis en avant des photos qui démontrent, selon eux, que la femme qui se trouvait à côté du président américain n’était pas Melania Trump. Selon eux, la taille, le nez, la forme du visage ou encore le comportement de cette femme ne correspond pas à la vraie Melania Trump.

« Ce n’est pas Melania » (…), je me demande désormais sur quoi d’autres ils nous mentent », explique notamment sur Twitter @JoeVargas. « Eh les mecs, ce n’est pas Melania ! » ou encore « La nouvelle doublure de Melania Trump n’est pas convaincante », affirme un autre internaute.

Près de 70.000 tweets et retweets relayant cette théorie du complot ont été recensés sur Twitter. Cette fausse information a également été reprise par certaines chaînes de télévision aux Etats-Unis.

My Fake Melania conspiracy continues. The body double makes another appearance. I’m telling ya’ll, they are not telling us the truth. pic.twitter.com/91kMzQag6z

Donald Trump a réagi ce mercredi en dénonçant ces théories du complot. « Les fake news ont photoshoppé des photos de Melania et propagé des théories du complot selon lesquelles ce n’est en réalité pas elle à mes côtés en Alabama et ailleurs », a tweeté le président américain sans préciser qui il plaçait dans cette catégorie « fake news » qu’il utilise presque quotidiennement. « Ils deviennent chaque jour un peu plus fous ! », a-t-il ajouté.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time!