Apple crée un emoji «dans les vapes» interprété comme un emoji «ivre» ou «drogué» par les internautes

Apple va vous permettre d’illustrer vos fins de soirées… La marque à la pomme a décidé cette semaine de rajouter une flopée de nouveaux emoji avec la mise à jour d’iOS 12.1. Les utilisateurs d’iPhone, iPad, Mac et Apple Watch vont pouvoir ainsi utiliser 70 petites nouveautés pour agrémenter leurs discussions. Parmi ces nouvelles icônes, l’emoji « Woozy Face » ou « dans les vapes » suscite de nombreuses interrogations chez les internautes.

Ce nouvel emoji au visage irrégulier et aux joues roses, avec un œil ouvert et un sourcil légèrement incliné, et qui a pour nom Unicode officiel « Face with Uneven Eyes and Wavy Mouth (« visage avec des yeux inégaux et une bouche ondulée »), a engendré de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Can someone please explain this emoji to me. pic.twitter.com/NCec6abZuY — ₯ (@007dpz) October 31, 2018

« Alcoolisé ou drogué »

Même si Apple ne le présente pas comme tel, de nombreux internautes l’ont interprété comme représentant « une personne alcoolisée ou droguée ». Pour beaucoup, « Woozy Face » représente en effet un personnage ayant visiblement un peu trop abusé de la boisson ou d’autres substances moins légales… Le site américain The Verge estime même qu’il représente « l’ivrogne bizarre du bar ».

Mais selon Emojipdia, le blog de référence sur les emoji, « Woozy Face » représente plutôt un « visage qui peut montrer des signes de fatigue et d’émotivité ». Une interprétation un peu différente de celle faite par les internautes…

📈 🥴 Woozy Face is now trending on Emojipedia https://t.co/oRiyNHXSli — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) November 1, 2018

Même si la signification de cet emoji fait encore débat, nul doute qu’il sera particulièrement populaire dans les textos et SMS de fins de soirées…

H. B.