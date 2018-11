Le compact Canon SX740 HS et son impressionnant zoom optique 40x. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

A quelques jours du Salon de la Photo à Paris, Canon déclenche son PowerShot SX740 HS.

Dédié à la famille et au voyage, ce compact numérique vendu 399 euros met en avant son zoom optique 40x.

Une belle façon pour tenter de se distinguer des tout puissants smartphones, avec des résultats visuels convaincants.

Résister encore et toujours face à l’hégémonie des smartphones. Canon veut y croire avec son appareil photo PowerShot SX740 HS. Ce compact numérique dit Travel zoom se destine « prioritairement à une cible familiale », indique Salvatore Magistro, chef produits chez Canon France. Pour nous convaincre qu’un smartphone ne fait pas tout en photo, Canon a ainsi équipé son boîtier d’un puissant zoom optique 40x.

C’est l’équivalent d’un 21 mm/1365 mm, soit une focale très importante se voulant particulièrement polyvalente. A notre connaissance, il s’agit du compact grand public qui voit actuellement le plus loin…

L’écran tactile aux abonnés absents

A l’essai, on est immédiatement séduits par la capacité du SX740 HS à se sentir à l’aide dans toutes les situations. Agréable en main avec sa petite poignée grip, l’appareil reste assez discret (39,9 mm d’épaisseur pour 299 grammes) et peut tenir dans la poche d’un blouson. L’écran de 7,5 cm inclinable à 180° est lumineux et précis (922.000 points). On arrive rapidement à faire le deuil d’un classique viseur. Totalement déployé, notre écran permet en outre de parfaitement cadrer ses selfies en positionnant l’appareil photo face à soi. Mais bémol : le constructeur qui veut tailler des croupières aux smartphones sur le terrain de la photo n’a pas jugé bon qu’il soit tactile. Une vraie lacune. Frustration, donc, au moment d’effectuer la mise au point du bout du doigt sur une partie de l’image : cela ne fonctionne pas !

Voir loin, jusque dans les détails

C’est donc avec le zoom du SX740 HS que l’on essaie de se consoler. Et force est d’avouer qu’ici, aucun smartphone ne lui arrive à la cheville. Même l’impressionnant Huawei Mate 20 Pro et son zoom optique 5x sans perte peut aller se rhabiller ! Le nouveau Canon fait véritablement la différence en balade pour photographier les détails architecturaux d’un monument, pour réussir la photo d’un animal que l’on ne pourrait approcher, ou pour photographier discrètement une personne éloignée. Et on peut également l’utiliser en vidéo, pour filmer en 4K.

De la photo de paysage... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... au plan plus serré... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... jusqu'au zoom 40x. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Attention cependant : bien qu’elle soit stabilisée sur cinq axes, cette puissante optique permet difficilement de cadrer son sujet à fort déploiement. En effet, les tremblements du poignet se trouvent décuplés et la possibilité d’un cadrage soigné pratiquement impossible. L’usage d’un petit trépied prend donc tout son sens. Notamment si l’on veut shooter du sport où le mode rafale jusqu’à 10 images/seconde du SX740 HS s’avère prometteur.

Encore un peu cher…

Au sortir de la carte SD, les photos et vidéos sont de belle qualité. Le capteur CMOS de 20,3 millions de pixels n’offre évidemment pas les résultats de ceux, plus grands, des compacts experts, des hybrides ou des reflex. Mais le SX740 HS a déjà les atours d’un grand. Il est d’ailleurs débrayable, permettant à son utilisateur de passer en mode semi-automatique ou manuel. Et de progresser. Vendu 399 euros, le Canon SX740 HS semble un peu hésiter entre compact grand public et compact expert. Il reste à considérer si l’on prépare un beau voyage. Pour 50 euros de moins, on regardera de près le Coolpix A900 de Nikon qui dispose d’un zoom optique 35x. En cas d’hésitation, le prochain Salon de la photo, du 8 au 12 novembre à Paris, sera l’occasion rêvée de procéder à des essais.