Toulouse: Grâce à la numérisation en 3D, une statue de plus d'un siècle reprend vie

La technologie au service de l’art. Depuis plusieurs années, elle dormait dans les réserves des Augustins, abîmée par le temps. La Déesse, une sculpture de José Clara, léguée en 1909 au musée toulousain, vient de reprendre vie dans les rues de la Ville rose.

Enfin, presque. Car la version que les riverains de la place Mage peuvent admirer est une reproduction réalisée grâce à la 3D. Une version restaurée dans un matériau résistant aux intempéries, contrairement à l’original.

« Cette sculpture a été choisie par les habitants. Mais elle est en plâtre et a mal vieilli. Le projet a donc été de la reproduire en pierre de Lavoux et en amont de la restaurer numériquement », explique Benjamin Moreno de la société toulousaine IMA Solutions.

Ce dernier travaille au quotidien avec les musées et laboratoire de recherches en archéologie. Comme il l’aurait fait pour des ossements ou le Moaï du British Muséum, il a numérisé en 3D la statue grâce à un scanner.

« Nous avons enlevé ensuite les fissures sur la version numérisée et resculpté les morceaux de doigts qui manquaient. Le but était de restituer l’œuvre originale de l’artiste, partir du réel, passer par le digital pour revenir au réel », poursuit Benjamin Moreno, qui travaille aussi sur les momies egyptiennes du British Muséum grâce à l’imagerie au rayon X.

