Netflix: Des internautes appellent au boycott après l’annonce d’une collaboration avec les Obama

Un choix qui divise les téléspectateurs. L’annonce par Netflix que Barack Obama et son épouse Michelle allaient produire des programmes pour le service de vidéo en streaming a provoqué un mouvement de protestation en ligne de la part d’électeurs conservateurs, et même l’apparition d’un mot-dièse pour appeler à boycotter Netflix.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) May 21, 2018

L’accord avec les anciens locataires de la Maison Blanche, qui n’est pas encore finalisé, prévoit de payer le couple pour une série d’émissions dont le nombre et le format n’ont pas encore été décidés. Il pourrait s’agir de séries dialoguées, de séries de téléréalité, de séries documentaires, de films documentaires et de longs-métrages de fiction.

CANCELED mine and made notation to my account cancelation was due to deal made with Obama. They said they are taking feed back about this situation at this time and passing it on to administration. #screwyouobama, #boycottnetflix pic.twitter.com/BLth3z1mD2 — Kelly Waldroup (@WaldroupKelly) May 22, 2018

Absolutely disgusting. Let’s make it very clear. We aren’t just “Trump Supporters” we are UNITED STATES OF AMERICA SUPPORTERS. #tryit #BoycottNetflix #trashtrashtrash — Hanna Maija (@HannaMaija_99) May 22, 2018

Le président de Netflix, voix critique de Trump

Le 44e président des Etats-Unis a fait savoir, selon le New York Times, qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser cette plateforme pour mener une campagne contre son successeur, ni même pour s’opposer aux voix conservatrices de médias comme Fox News. Des déclarations qui ne semblent pas apaiser les détracteurs des Obama.

After over a decade of loyal subscription I am out. Signing the Obama's as producers was a huge mistake. Way to sell out to liberal media. Boycott #BoycottNetflix pic.twitter.com/Q4z5gqyrUP — Joseph RiverWind (@ChiefRiverWind) May 22, 2018

#netflix you really sold out to the Obamas? Looks like I’ll be canceling your subscription even before you price hike again. #BoycottNetflix — Mark LeBlanc (@MarkLeblanc) May 21, 2018

Now, I will be canceling Netflix.

Immediately. — 🏌️‍♂️ Posting & Toasting ⛳ (@netteKnows) May 21, 2018

Time to sell my Netflix stock, 8yrs of Obama was enough for me don't need anymore thank you. https://t.co/vgbUfMHuNz — Ric Riebold (@ricriebold) May 21, 2018

Buh bye. Please stop sending emails to Come back. I'm a Hulu gal now. — MarthaW (@MarthaWharton3) May 21, 2018

Le président de Netflix, Reed Hastings, ne fait pourtant pas mystère de ses opinions politiques. En 2016, il avait soutenu la candidature de Hillary Clinton et estimé que Donald Trump « allait détruire tout ce qui est grand dans l’Amérique ».

Hastings of NETFLIX

DOESNT LIKE THE PRESIDENT

SO WE GET THIS⏬

Cruel and unusual punishment!#boycottNetflix pic.twitter.com/5OsZ8d9NLr — Bear Vollmer 🐻🇺🇸 (@BearVollmer) May 22, 2018

Boycott Netflix. CEO Hastings has given $100 million dollars in effort to privatize public education. #BoycottNetflix — Todd M Smith (@t_michael_smith) April 14, 2018

La nomination de l’ex-conseillère d’Obama avait déjà fait réagir

Cet épisode en rappelle un autre pas si ancien et très similaire dans le scénario et le jeu d’acteurs : en mars, la nomination au conseil d’administration de Netflix de Susan Rice, ancienne conseillère à la sécurité nationale et ambassadrice à l’ONU de Barack Obama, avait provoqué une vague de critiques de sympathisants républicains sur Twitter qui avaient, déjà, menacé de se désabonner.

Good bye #Netflix 🖕

You and the lying a$S Susan Rice can eat 💩👈

You CEO Reed "the turd" Hastings is a @realDonaldTrump hater 👈#BoycottNetflix pic.twitter.com/h95OZt5yFq — 🇺🇸COLT🇺🇸 (@ar15m4mid) March 29, 2018

Même si l’impact que cette nouvelle saison de protestations pourrait avoir sur Netflix et ses 125 millions d’abonnés à travers le monde reste encore à évaluer, le géant du streaming pourrait, qui sait, choisir de calmer les esprits avec un peu de parité politique, pourquoi pas en offrant à Donald Trump de présenter un remake de The Apprentice à sa sortie de la Maison Blanche ?