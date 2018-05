«First ladies»: Jennifer Aniston bientôt en première présidente américaine lesbienne chez Netflix

Première présidente américaine lesbienne (et fictive, of course) des Etats-Unis. Jennifer Aniston devrait pour la première fois de sa carrière endosser le costume de cheffe de la Maison Blanche, dans une création Netflix, sobrement intitulée First Ladies, d’après le site Variety.

Jennifer Aniston will play the President of the United States and Tig Notaro will play the First Lady in “First Ladies,” a new Netflix movie Notaro is writing with @StephAllynne pic.twitter.com/WcaiFQgQI6