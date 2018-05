«The Island Célébrités»: Lââm défigurée par des piqûres de moustiques dans l’émission de M6

Lââm, une âme en peine sur l'île? — Guillaume MIRAND/M6

Sales bêtes. Le 15 mai prochain M6 diffusera le premier épisode de « The Island Célébrités ». Parmi les onze célébrités qui devront survivre sur l’île déserte se trouve la chanteuse Lââm. Apparemment, son corps ne s’est pas très bien adapté aux rudes conditions de vie dans une nature hostile.

Ce jeudi, elle a partagé sur Instagram une capture d’écran des premières images de l’émission sur laquelle elle est tout simplement méconnaissable. En effet la chanteuse a le visage boursoufflé et couvert de boutons de moustiques.

Préférant rire de la situation, Lââm écrit : « Si vous voulez vous foutre de ma gueule, rendez-vous à partir du 15 mai sur M6 à 21 heures dans « The Island Célébrités ». Voilà ma tronche à cause de ces putains de moustiques dans la jungle du Panama. On dirait que j’ai fait un combat de boxe ».