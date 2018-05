Réalité virtuelle: Une start-up nantaise va faire découvrir Mars à la NASA

François Civet, Kévin Costard et Lionel Clarke (de gauche à droite), les trois membres de la start-up nantaise, VR2 Planets. — Quentin Burban

VR2Planets a été créé en 2016 et est composé de trois membres : François Civet (PDG), Kévin Costard et Lionel Clarke (Développeurs et ingénieurs VR). Les trois hommes vont présenter leur savoir-faire les 3 et 4 mai prochains à l’université d’Allan Hancock à Santa Maria au cours d’expositions organisés par la NASA.

Ce 5 mai, la NASA lance son nouveau robot vers Mars : l’atterrisseur InSight. Il atterrira sur Mars dans six mois. Il se déplacera à une vitesse moyenne de 5.6 km/s soit 20.106 km/h.

« Vous êtes la fierté de la nation », c’est par ces mots que le Président de la République, Emmanuel Macron, avait qualifié le travail de la start-up nantaise VR2Planets lors du Salon du Bourget (Paris) en juin 2017.

VR2Planets est une entreprise nantaise spécialisée dans le traitement des données d’imagerie planétaire et qui développe des applications immersives à travers la réalité virtuelle. De leur travail est né VR2Mars. Cette application a d’ailleurs fait parler d’elle Outre-Atlantique. La NASA a été séduite par le réalisme et la précision des détails de la planète rouge offerts par l’application VR2Mars. Rien que ça. « Lors du congrès annuel de l’American Geophysical Union à la Nouvelle-Orléans (décembre 2017), nous occupions le stand du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), explique François Civet, PDG de VR2 Planets. La réalité virtuelle a séduit énormément de monde à tel point que la NASA nous a demandé de présenter notre application (les 3 et 4 mai) avant le lancement de leur robot InSight sur la planète Mars (5 mai). »

Séquence d'atterrissage d'Insight tiré de l'application VR2 Mars. - VR2 Planets

« La réalité virtuelle nous emmène là où on ne peut pas aller »

Il faut dire que VR2Mars est une application totalement bluffante. En portant un casque de réalité virtuelle, l’utilisateur est plongé dans le corps d’un explorateur et se retrouve sur la planète Mars en une fraction de seconde. Grâce à des images réelles récoltées par des sondes en orbite et au sol, l’entreprise VR2Planets a modélisé les données obtenues en version 3D. L’utilisateur devient alors explorateur mais également acteur de l’exploration martienne. Un dépaysement total encore jamais vu.

VR2Planets est l’heureux propriétaire de l’application. Cette entreprise nantaise est née en octobre 2016 lorsque François Civet terminait son contrat de chercheur CNRSau Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de l'Université de Nantes. L’entreprise compte désormais trois salariés et fonctionne avec succès depuis un an et demi, « ce qui est bien pour une start-up », se satisfait le spécialiste en induction électromagnétique globale sur Mars.

L'atterrisseur InSight déployé sur Mars - VR2 Planets

« Montrer notre application aux managers de la NASA »

Une start-up dont la cote pourrait très vite grimper lors des expositions organisées par la NASA. Une véritable aubaine pour se faire connaître à l’échelle internationale. « C’est une grande chance de pouvoir aller là-bas. Ce sont nos premiers pas à l’international. Être invité par la NASA est un privilège. Notre venue a pour but de montrer notre application au grand public, aux managers de la NASA et aux directeurs d’agences spatiales présents, précise François Civet. Nous profitons de cette opportunité pour nous faire connaître. Maintenant, nous ne fermons pas la porte à une collaboration internationale… »

Une possible collaboration qui pourrait offrir à VR2Planets de grandes perspectives d’avenir. L’entreprise qui mêle rêve et réalité a déjà développé une application pour la comète Chury. Ses prochains objectifs ? Poursuivre le développement de VR2Mars et créer un univers virtuel de la Lune, Mercure ou encore la Terre. « La réalité virtuelle est hyperexaltante. Les utilisateurs se sentent acteurs de l’exploration spatiale. À titre personnel, c’est un rêve de pouvoir observer avec un casque de réalité virtuelle des données modélisées en 3D. On se sent sur Mars avant les autres », apprécie le directeur d’une start-up qui continue de garder les pieds sur Terre…

Testez l’application VR2Mars au centre Leclerc Paridis (10 Route de Paris, 44305 Nantes​) présentée par Hypercube VR, partenaire de VR2 Planets.​