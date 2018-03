Réalité virtuelle: J’ai visité et acheté mon appartement depuis mon canap’

VIRTUALITE On a testé le Pod de VR-Things pour visiter des appartements comme si on y était…

Le Pod, illustration — VR-THINGS

Le Pod a été présenté pour la première fois au SIMI 2017, il était également au CES Las Vegas 2018 et à Virtuality Paris.

VR-Things a développé une première holo-boutique connectée appliquée à la vente immobilière en partenariat avec BNP Paribas.

La technologie offre la possibilité de gagner du temps en visitant le lieu sans y être physiquement.

Pourquoi perdre son temps à courir d’appartement en appartement, compressé dans des espaces confinés avec 200 autres acheteurs potentiels (au bas mot), quand on pourrait faire la même chose depuis un canapé ? Finies les pauses déjeuner amputées et les courses contre la montre… Imaginez le rêve. La réalité virtuelle a les moyens de nous faciliter la vie et le v-commerce pourrait bientôt détrôner l’e-commerce.

Plusieurs célèbres marques ont flairé l’intérêt de ces technologies ces derniers mois : Ikea a développé une application en réalité augmentée pour permettre à ses clients de voir les meubles à taille réelle, Décathlon a mis au point une appli VR avec l’agence Valtech pour tester les 14 tentes de la gamme Quechua, la maison Berluti propose une personnalisation en réalité augmentée qui permet de projeter des chaussures sur-mesure avant leur exécution par un artisan. Et si, plutôt que de s’offrir une tente ou une paire de chaussures, on achetait carrément un bien immobilier ?

Acheter un appartement qui n’existe pas encore

Le Pod est un showroom connecté développé par VR-Things qui imagine une expérience d’achat personnalisé et à distance. A mi-chemin entre l’e-commerce et un vrai magasin, la boutique holo-connectée est installée dans les locaux de BNP Paribas Real Estate, le premier partenaire à proposer cette technologie. « On peut visualiser son appartement et l’acheter tout en étant accompagné à distance », explique Fabrice Simondi, directeur de développement de VR-Things, qui nous sert de guide pendant l’expérience.

Assis sur la banquette de la cabine de 4m2, on est télé-transporté dans un premier appartement parisien. Avec le casque VR sur les yeux, on a l’impression d’y être. Le conseiller apparaît dans une petite fenêtre en bas de l’écran et nous tient virtuellement la main tout le long de la visite à la manière d’un agent immobilier. On traverse les différentes pièces, la précision des détails -peinture écaillée, rayures sur le parquet- est impressionnante. On a même un peu le vertige quand on se penche sur le balcon.

L’intérêt de la réalité virtuelle est surtout de nous projeter dans ce qui n’existe pas encore. On peut acheter dans du neuf et, au lieu de voir l’appartement sur plan, on le voit en « vrai ». On découvre le quartier tel qu’il sera dans le futur, après les travaux, on traverse la rue, les voitures nous passent devant. C’est comme dans un jeu vidéo sauf qu’il s’agit de notre argent, c’est du sérieux. A l’intérieur de l’immeuble, on choisit le lot qui nous intéresse (deux pièces, trois pièces, en fonction de notre compte en banque), on peut changer la déco, l’agencement des pièces, on peut même refaire la cuisine.

« Réenchanter les lieux physiques »

Non seulement, l’agent immobilier connecté guide le client comme dans une visite classique mais il a également accès à ses comptes -en imaginant qu’il soit client BNP Paribas-. Il l’informe sur sa capacité d’emprunt, ses mensualités… L’expérience ressemble trait pour trait à une visite ordinaire à la seule différence près qu’on peut voir autant d’appartements qu’on le souhaite sans perdre son temps dans les bouchons.

Pour Fabrice Simondi, « il s’agit de réenchanter les lieux physiques ». Et dans le futur, on pourra acheter des voitures de luxe, des yachts, on pourra concevoir des voyages sur-mesure… « Le Pod est une première expérience hybride imaginée pour BNP Paribas, mais VR-Things pense développer toute une ligne d’objets adaptés aux lieux physiques où ils seront installés », poursuit-il. Et il n’y a pas de doute que, dans le futur, le Pod ne sera plus une exception. Il deviendra la règle (pour les gens avec un porte-monnaie très fourni). Et si la technologie se démocratise, finies les boutiques bondées pendant le black friday (et les odeurs de transpi qui vont avec).