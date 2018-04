Le prix du silence pour l’ancien géant de l’internet. Le gendarme américain de la Bourse a infligé à Altaba, ex-Yahoo, une amende de 35 millions de dollars pour avoir dissimulé jusqu’en 2016 un piratage massif de données personnelles d’utilisateurs remontant à 2014, a annoncé la SEC mardi.

I’ve been saying for years that Yahoo’s failure to notify customers and investors about its massive data breach didn’t pass the smell test. Holding the company accountable is important, and I hope others will learn you can’t sweep this kind of thing under the rug. https://t.co/vt9WJbVgKz