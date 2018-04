Amazon plancherait sur un robot mobile pour la maison

Des enceintes Echo et Echo Plus d'Amazon. — Elaine Thompson/AP/SIPA

Alexa a réussi à se faire une place dans les salons américains, avec des « dizaines de millions » de bornes Echo vendus, selon Jeff Bezos – sans doute entre 20 et 30 millions, selon les estimations. Mais le problème, c’est qu’à moins d’acheter une demi-douzaine d’enceintes, l’assistant d’Amazon ne couvre qu’une ou deux pièces. Pour régler ce problème, l’entreprise de Seattle plancherait sur un robot capable de se déplacer dans la maison, selon Bloomberg.

Le format et les fonctionnalités exactes ne sont pas encore définitifs. Mais l’idée serait de proposer une solution mobile d’Alexa capable de suivre l’utilisateur. Le robot, pour l’instant désigné sous le nom de code Vesta, disposerait de caméras et de capteurs lui permettant de se déplacer dans la maison comme une voiture autonome sur la route.

Amazon et Google font la course en tête

Plusieurs start-up proposent déjà des assistants domestiques, comme Blue Frog avec son Buddy. Au CES de Las Vegas, LG a dévoilé le petit robot Cloi, et Sony une nouvelle version de son chien Aibo. Mais pour l’instant, l’utilité de ces compagnons reste limitée par l’obstacle de la compréhension du langage et le manque d’intégration au reste de la maison connectée.

Sur ce terrain, Amazon, avec Alexa et Echo, et Google, avec son assistant et Home, sont en position de force. Selon les estimations de Research and Markets, le marché des robots grand public devrait atteindre 5,4 milliards de dollars cette année, et 15 milliards dans cinq ans.