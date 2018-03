Etats-Unis: Donald Trump s'inquiète du peu d'impôts que paie Amazon

C’est une opposition entre l’homme le « plus puissant » et l’homme le plus riche du monde. Donald Trump a exprimé jeudi son « inquiétude » concernant le peu d'impôts que paierait le groupe de Jeff Bezos, Amazon, aux Etats-Unis.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!