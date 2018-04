VIDEO. Toulouse: La piste d'essai du transport du futur d'Hyperloop TT est sur les rails

Le projet de transport du futur à grande vitesse​ imaginé par Elon Musk prend forme à Toulouse. Mercredi soir, six tubes d’acier de 20 mètres de long et quatre de diamètre sont arrivés sur le site de Francazal, à Cugnaux, au sud de Toulouse.

Ce sont les premiers morceaux de la piste d’essai de 320 mètres de long qui sera construite au sol par Hyperloop Transportation Technologies.

The best way to predict the future is to create it. Today marks the official arrival of our passenger and freight tubes in Toulouse, France. Building the #Hyperloop begins now. #HyperloopTTMovement #HyperloopTT pic.twitter.com/Hh08KegGGy