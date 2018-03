Intelligence artificielle : Samsung va implanter en France son 3e plus grand centre de recherche mondial

Emmanuel Macron a reçu le président de Samsung, Young Sohn, à l'Elysée, le 28 mars 2018. — Francois Mori/AP/SIPA

L’intelligence artificielle (IA) a le vent en poupe en France. Après des laboratoires de Google et de Facebook, c’est Samsung qui va ouvrir un grand centre recherche en région parisienne, a annoncé l’Elysée mercredi soir. De son côté, le Japonais Fujitsu va faire de Paris son QG européen de recherche.

« De gros progrès sur l’intelligence artificielle ont lieu en France. Samsung choisit la France pour installer son centre de recherche sur l’intelligence artificielle, créant plus de 100 emplois. Merci Young Sohn pour avoir franchi le pas », a tweeté – en anglais, of course – Emmanuel Macron après avoir reçu le président de Samsung à l’Elysée.

La France en 8e position mondiale

Le nouveau laboratoire de Samsung, le troisième plus grand du groupe après ceux de Corée et des Etats-Unis, comptera à terme plus d’une centaine de chercheurs installés à Paris ou sur le plateau de Saclay, a précisé l’Elysée. Il sera dirigé par Luc Julia, chercheur français inventeur de l’assistant vocal Siri chez Apple et depuis passé chez Samsung. Jusqu’ici le groupe sud-coréen ne disposait en France que d’un petit centre de recherche d’une quinzaine de personnes.

Ces deux annonces marquent un succès des efforts de Paris pour attirer en France des chercheurs en intelligence artificielle, domaine pour lequel Emmanuel Macron doit dévoiler jeudi un plan ambitieux de développement.

En termes de publication en intelligence artificielle, la France se trouvait en 8e position mondiale sur la période 2011-2015, selon un rapport de Times Higher Education. La Chine est de loin la plus prolifique, devant les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Derrière, l’Allemagne, l’Inde, l’Espagne, la France, la Corée du Sud et l’Italie sont dans un mouchoir. Les laboratoires les plus influents restent cependant américains, avec le MIT en tête.