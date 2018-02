Une Iranienne opposée au voile islamique devient un symbole sur les réseaux

L’opposition au voile continue en Iran. Les réseaux sociaux dans le pays commentent abondamment ce vendredi une vidéo montrant un policier pousser une jeune femme manifestant seule en pleine rue contre l'obligation du port du voile pour la faire tomber de sa scène improvisée.

A policeman pushes down woman protesting compulsory #hijab in #Iran. There are reports that her foot was broken and that she was taken into custody. pic.twitter.com/He10hRyzeZ