Iran: Une trentaine de femmes arrêtées pour avoir ôté leur voile en public

Une trentaine d’Iraniennes ont été arrêtées à Téhéran pour avoir enlevé leur voile en public et ainsi protester contre son port obligatoire depuis la révolution islamique de 1979, ont rapporté jeudi soir plusieurs médias locaux. « La police a arrêté 29 personnes qui perturbaient l’ordre social et les a remises à la justice », affirme le communiqué de la police de Téhéran, publié par les agences Fars, Ilna et Tasnim, sans donner plus de détails.

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont publié des photos apparemment prises à Téhéran mais aussi dans d’autres villes de femmes tête nue dans la rue, leur voile pendu au bout d’une perche en signe de défi.

La loi en vigueur en Iran depuis la Révolution islamique de 1979 impose aux femmes de sortir tête voilée et le corps couvert d’un vêtement ample plus ou moins long.

Le zèle de la police des mœurs à faire respecter cette loi a nettement diminué ces dernières années et un nombre croissant de Téhéranaises mais aussi des femmes d’autres grandes villes du pays prennent des libertés en laissant apparaître nettement leur chevelure.

A female demonstrator was arrested in Tehran for protesting against compulsory hijab. That hasn't stopped many other brave women in different cities such as Shiraz, Bojnoor, Isfahan who have also taken to the streets protesting. pic.twitter.com/1wDmuN2w66