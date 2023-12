Parmi les films qui ont parfaitement leur place dans la culture automobile, la saga Mad Max est probablement en tête de peloton. D’épisode en épisode, on se régale à la vue d’engins improbables et apocalyptiques, bricolés à partir de tout et n’importe quoi, mais toujours taillés pour tracer à toute blinde à travers le désert… et à travers d’autres véhicules.

C’est à nouveau le cas dans cette bande-annonce : moto à la façon d’un char romain, Monster Truck vraiment monstrueux, camion-citerne transportant sa propre forteresse… Un grand cru !

Et on en oublie presque de parler du film. Du nom du personnage joué par Charlize Theron dans le Mad Max : Fury Road de 2016, Furiosa nous raconte la vie de ce personnage dans les années qui ont précédé.

Aux côtés d’Anya Taylor-Joy dans le rôle-titre, on retrouve un Chris Hemsworth (alias Thor) à peine reconnaissable. Le réalisateur George Miller, qui avait si brillamment ravivé la franchise Mad Max avec son Fury Road, est toujours aux commandes. On peut donc s’attendre à un spectacle grandiose, à voir impérativement sur grand écran.