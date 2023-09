Depuis juillet, le prix de l’essence repart à la hausse. Visez plutôt : la semaine dernière, à la pompe, le litre de gazole était en moyenne à 1,8587 euro, le SP95 à 1,9570 euro, et le litre de SP98 frôlait les 2 euros, à 1,9990, selon les données publiées par le ministère de la Transition énergétique.

Pour les Français, déjà confronté à l’inflation, c’est une nouvelle douche froide. Alors jusqu’où les prix peuvent-ils grimper ? On y répond avec Philippe Charlez, expert énergétique à l’Institut Sapiens, à Paris.

Les prix à la pompe sont en train de remonter, était-ce attendu ?

C’est vrai qu’on s’approche fatidiquement de la barre des 2 euros, mais en réalité, le carburant était déjà à un niveau élevé en début d’année.

Les consommateurs pensent à tort que le prix de l’essence est aujourd’hui plus cher car ils bénéficiaient avant de certaines aides. Il y a eu par exemple le rabais de 20 centimes par litre accordé par TotalEnergies [de septembre à novembre 2022, puis de 10 centimes en décembre 2022]. Ou encore l’indemnité de l’Etat [100 euros accordés début 2023 pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes].

Comment expliquer la hausse actuelle ?

Les prix grimpent notamment par ce que le prix du baril de pétrole grimpe, il est passé de 75 dollars en moyenne à 85 dollars en quelques semaines.

S’ajoutent les coûts de raffinage et le manque d’investissement dans les raffineries à l’échelle mondiale. Or, il faut rappeler que le pétrole brut en soi ne sert à rien, il ne sert qu’une fois transformé en produits raffinés.

La guerre en Ukraine rentre aussi en jeu. Nos relations commerciales avec la Russie permettaient à l’Europe, il n’y a encore pas si longtemps, de s’approvisionner en produits pétroliers. C’est plus compliqué aujourd’hui. Forcément, les prix s’envolent.

Les prix vont-ils encore grimper dans les semaines, les mois et les années à venir ?

C’est compliqué de répondre, car cela dépend de facteurs internationaux que l’on ne maîtrise pas. Aucun indicateur ne montre qu’ils vont baisser, et seul un événement politique majeur pourrait faire basculer la balance.

TotalEnergies s’est engagé à ne pas dépasser 1,99 euro par litre sur l’essence et le diesel, et ce jusqu’au 31 décembre 2023. Or, c’est un acteur majeur, qui représente 40 % de la distribution pétrolière en France. La concurrence ne peut donc pas vendre à 2,30 euros, car ils perdraient tous leurs marchés. Je n’imagine pas les prix aller au-delà.