Pour partir en vacances en voiture cet été, il valait mieux être juillettiste plutôt qu’aoûtien. Après une lente augmentation au mois de juillet, les prix à la pompe ont brusquement augmenté ces derniers jours, selon les données hebdomadaires du ministère de la Transition énergétique. Selon le carburant, la hausse est allée de deux jusqu’à sept centimes d’euros par litres.

Ainsi, le SP95-E10 s’est vendu à 1,8953 € le litre entre le 29 juillet et le 4 août, une hausse de 2,8 centimes en une semaine. Le Super SP98 est lui passé de 1,9418 € à 1,9658 €, flirtant avec la barre des deux euros le litre. Et plus spectaculaire encore, le gazole a fait un bond de 1,7399 € à 1,8064 € le litre. Il revient ainsi à son niveau de 2022, bien qu’encore loin de son maximum cette année, établi à 1,9432 €.

Cette hausse est liée à celle du cours de baril de pétrole, qui s’est envolé de onze dollars au cours du mois, passant de 75 à 86 dollars. Les annonces récentes des pays producteurs comme l’Arabie saoudite et la Russie, qui ont décidé de réduire leur production, risque par ailleurs de faire durer cette tendance. La guerre en Ukraine fait d’ailleurs toujours partie des facteurs qui expliquent cette hausse, puisque de nombreux pays occidentaux cherchent désormais de nouveaux fournisseurs. Le déclenchement du conflit avait déjà fait flamber le marché. Pourtant, l’inflation globale ralentit, à 4,3 % selon l’Insee. Des produits alimentaires de base ont même baissé, bien qu’on ne puisse parler d’une baisse générale des prix.