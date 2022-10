A l’heure de la sobriété énergétique, le rechargement des voitures électriques est dans le viseur du Réseau de transport d’électricité, RTE. Alors qu’un « risque de tension accru sur le système électrique mais maîtrisable » existe, le gestionnaire a publié, le 14 septembre, son étude prévisionnelle de la consommation du pays pour l’hiver prochain. Lequel rapport projette, pour les prochains mois, une consommation d’électricité en France à « des niveaux similaires à ceux de l’hiver dernier et inférieurs d’environ 1 à 2 % à ceux des hivers précédant la crise sanitaire ».

L’objectif est donc ne pas dépasser une consommation comprise entre 460 et 470 TWh2. Pour y arriver, le gestionnaire hypothétise une première réduction de la consommation de 2 à 3 % ces prochains mois, soit 6 à 8 TWh entre octobre et mars. Et cela grâce à une addition d’écogestes citoyens, en jouant sur la consommation de chauffage, d’éclairage, de multimédia et informatique, entre autres.

Et la question des bornes de rechargement pour les véhicules électriques est abordée. Ces dernières « ne devraient ne pas être utilisables entre 8 heures et 13 heures et entre 18 heures et 20 heures », peut-on lire dans le rapport. Une indication laissant penser que le gestionnaire pourrait intervenir sur l’alimentation des bornes, voire en couper l’accès aux conducteurs, comme le croient certains internautes.

Le RTE, Réseau de transport d'électricité, préconise face à la crise énergétique de restreindre, voire couper, l'accès aux bornes publiques de recharge électrique.https://t.co/cFiqtsq7eb

Vivement 2035 et l'interdiction par l'UE de la vente de véhicules thermiques.. — Romu Wong (@Romualddu13) September 26, 2022



Les bornes de recharge de voiture électriques seront coupées aux heures de pointe !

Les bornes de recharge de voiture électriques seront coupées aux heures de pointe !

😂😂😂😂 bah vieux ce pays n'est que contraintes et i interdictions #electricite — 🦋~BleuPapillon~🦋 🧡🍁🍂🐿💛 (@nafynou) September 23, 2022



Voiture électrique : les bornes de recharge pourraient être bloquées en cas d’hiver froid.



Voiture électrique : les bornes de recharge pourraient être bloquées en cas d'hiver froid.



Non, rien 😂😭 https://t.co/p13Y3Z4XyB — Alexis Poulin (@Poulin2012) September 18, 2022



Parmi les solutions listées par RTE pour limiter la consommation d’électricité sur le territoire, se trouve bien le fait de ne pas recharger sa voiture dans les créneaux 8 heures - 13 heures et 18 heures - 20 heures, qui correspondent aux pics de consommation d’électricité. « Pour baisser ces pointes, il faut réduire la consommation ou décaler les usages », explique une porte-parole RTE jointe par 20 Minutes. Mais les solutions apportées par le gestionnaire ne restent que des préconisations. « Il s’agit simplement d’une incitation, et c’est sur la base du volontariat des entreprises, des collectivités et des ménages », rassure la porte-parole.

Et si « l’essentiel des situations à risque se situe le matin entre 8 heures et 13 heures et le soir entre 18 heures et 20 heures », « elles ne touchent jamais le week-end, très rarement le soir au-delà de 20 heures, et jamais la nuit, sauf situation exceptionnelle », indique le rapport RTE. Il poursuit : « elles peuvent donc être fréquemment traitées en "déplaçant" des consommations ou en activant des leviers d’urgence de manière ponctuelle ».

Si le gouvernement a notamment appelé les Français, lors de la présentation du plan de sobriété le 6 octobre, à ne pas se chauffer à plus de 19 °C, d’autres outils sont à disposition. Dont le dispositif Ecowatt, qui a pour but d’encourager les collectivités publiques, entreprises et ménages à agir pour la sobriété énergétique en appliquant les écogestes au quotidien.

Créé en 2020, ce dispositif présente en temps réel et pour les 3 jours à venir la tension sur le réseau électrique. TF1 et France Télévisions ont signé un partenariat avec RTE afin de présenter cette « météo de l’électricité » et la rendre facilement accessible aux téléspectateurs. A noter qu'« en cas d’hiver doux notamment, et à part dans le scénario dégradé - absence d’effet du plan de sobriété, pénurie gazière européenne ou dans un contexte de production nucléaire extrêmement dégradée –, la probabilité de devoir faire appel au signal Ecowatt rouge est infime », précise RTE.