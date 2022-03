Midipile, la voiture à pédale qui va détrôner le vélo cargo ?

L'originalité de cette solution signée de la startup française Midipile Mobility est qu'elle est complètement modulaire. Elle peut prendre la forme d'une version biplace, avec un module capable d'accueillir un passager à l'arrière, ou de recevoir un support spécifique qui vient se fixer derrière le conducteur pour transporter des marchandises. A noter qu’il est possible de modifier cette configuration assez rapidement.

Une solution bio

La startup utilise des matériaux biosourcés plutôt que des composites, essentiellement issus de la filière du lin et du chanvre, ainsi que des résines toutes agrosourcées afin d'être recyclables et donc d'obtenir une empreinte carbone proche de zéro. Midipile ne souhaite cependant pas vendre ces véhicules mais songe plutôt à les louer à des professionnels et des collectivités locales, puis les récupérer une fois leur mission terminée. Ceci afin de leur assurer la meilleure longévité possible.

Pas qu’à pédales !

En termes de performances, l'engin peut atteindre les 45 km/h et emmener une charge de 300 kg. Ses batteries se rechargent avec l'énergie produite en pédalant, l'électricité générée par des panneaux photovoltaïques ainsi que par le freinage régénératif. Ainsi, en fonction de l'effort fourni et de l’ensoleillement, l'autonomie peut varier de 170 à 250 km environ.

Midipile vient tout juste de présenter un prototype imprimé en 3D au Salon Autonomy. Une première série de 10 véhicules sera produite dans le courant de l'année pour des premiers tests en grandeur nature. L'activité devrait quant à elle être lancée en 2023.