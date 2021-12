Ces voitures ont 30 ans en 2022

Il y a 30 ans, le marché automobile saluait l’arrivée de nouvelles berlines comme l’Alfa Romeo 155, la Volkswagen Vento qui remplaçait la Jetta, ou la Xedos 6. A l’époque, Xedos était à Mazda ce que Lexus est à Toyota, c’est-à-dire une voiture du segment premium. Mais après avoir commercialisé deux modèles Xedos aux ventes très confidentielles, Mazda faisait définitivement un pas en arrière.

Xedos 6 - DR

Au rayon des espoirs déçus, il y a également la Renault Safrane, qui ne parvint jamais à faire ce que la R25 avait fait dans le passé : offrir au constructeur français une place sur le marché des berlines haut de gamme. De son côté, Audi présentait la version break de la 80, l’Avant, qui associait avantages pratiques et esthétique.

Renault Safrane - DR

Plus populaire, la Nissan Micra 2e génération allait être un succès, alors que la Suzuki Swift cabriolet se faisait très discrète dans nos contrées.

Suzuki Swift Cabrio - DR

Et le marché des voitures sportives de luxe, alors ? BMW déclinait sa Série 3 E36 en coupé, Dodge commercialisait la mythique Viper avec son énorme moteur V10, et Jaguar présentait la XJ 220, une supercar de 549 ch, rapide et extrêmement chère.

Jaguar XJ220 - DR

Au rayon des sportives plus abordables, Honda étonnait avec la CR-X Del Sol dont le toit rigide pouvait prendre place dans le coffre, et Mazda persistait dans le développement du moteur rotatif avec la très jolie RX7 de 3e génération.

Mazda RX-7 - DR

En 1992, les SUV n’existaient pas encore en tant que tels, mais Opel s’appliquait à en créer un, le Frontera.