Record d'enchère pour une Lexus rarissime

Produite de 2010 à 2012, la Lexus LFA est un coupé ultrasportif disposant d’un moteur V10 atmosphérique de 4,8 litres développé en collaboration avec Yamaha, lâchant 560 ch et 480 Nm. Vendue aux alentours de 370.000 €, cette voiture pouvait recevoir en option le « Nürburgring Package » (moyennant un extra de 65.000 € tout de même !), qui comprenait un aileron fixe, 10 chevaux de plus et des détails esthétiques spécifiques, comme des bas de caisse proéminents, une lèvre avant en carbone et des jantes en magnésium.

Lexus LFA Nurburgring Package - RM Sotheby's

Seulement 50 exemplaires ainsi équipés ont été produits, et ceux-ci s’arrachent désormais à prix d’or sur le marché des autos de collection. Récemment, un exemplaire n’ayant parcouru que 1.500 km a été proposé aux enchères par RM Sotheby’s lors de la Monterey Car Week. Portant le numéro 303, elle s’est vendue pour la somme folle de 1,6 million de dollars, soit 1,36 million d’euros !