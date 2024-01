Double miracle suite à l’incident de la porte d’un Boeing d’Alaska Airlines qui s’est dérobée en plein vol vendredi dernier. Primo, on ne déplore aucun mort suite à ce « léger » problème qui cochait pourtant toutes les cases du film catastrophe. Secundo – et c’est peut-être encore plus fort –, un IPhone, tombé de la cabine et ayant fait une chute de 5.000 mètres tout de même, a été retrouvé indemne au sol. Un passant l’a découvert dans un buisson.

Pour Apple, c’est peut-être alors l’occasion de transformer cet accident en campagne de publicité extraordinaire. Ok, l’iPhone coûte très cher. Ok, sa batterie ne tient pas la journée. Mais avouez qu’un téléphone qui survit à une chute de cinq kilomètres, ça fait sacrément rêver *. Orphelin du génie marketing de Steve Jobs, on a décidé d’aider la marque à la pomme nous-mêmes, avec cinq slogans pour capitaliser sur ce fait divers.

« Anatomie d’une chute, le retour » (attention spoilers)

En marketing, on n’est jamais mieux servi que par les autres. Autant donc surfer sur le succès populaire et critique du film français Anatomie d’une chute, récompensé aux Golden Globes et en train de se construire une petite hype médiatique outre-Atlantique.

Et puisque le film se finit sur un mystère non résolu (est-ce un meurtre, un suicide, un accident ?), l’IPhone apporte un bonus non négligeable : un final avec 100 % d’infos et 0 % d’énigme. C’est certain que c’est un accident d’avion, et contrairement au mari, l’IPhone a survécu. Youpi.

« Même pas besoin de protection pour s’envoyer en l’air »

C’est bien connu, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, et rien ne vaut un petit sous-entendu érotique pour attirer le client. La poésie attendra.

On en profite donc pour glisser une petite publicité sur la supposée résistance de l’appareil, un des critères les plus importants pour l’achat d’un téléphone.

L’iPhone, « venu tout droit des cieux »

Alors oui, c’est efficace le marketing autour du cul ou du cinéma, mais quitte à s’inspirer des plus grands, autant pousser le délire et proposer directement des références bibliques.

Parce que l’objet qui descend du ciel et apparaît dans un buisson (pas ardent) pour apporter la lumière et le contact aux hommes, ça sonne plus Jésus Christ que smartphone à l’ère de la surconsommation. Et on prend, surtout dans un pays aussi religieux que les Etats-Unis.

« Aime-toi, le ciel te téléphonera »

Une nouvelle fois, on s’inspire d’un slogan déjà tout fait avec juste ce qu’il faut d’adaptation. L’avantage : on surfe sur la tendance du moment : le self love et le développement personnel.

Allez, on rajoute une Miley Cyrus qui chante « I can buy my own smartphoooone » et le compte est bon.

Iphone, « la loi gravitationnelle de l’attraction »

Plusieurs rumeurs existent sur l’origine du logo d’Apple. Référence au suicide d’Alan Turing, qui aurait croqué une pomme pour se suicider ? Ou à Isaac Newton au moment de découvrir la gravité ? Pour les besoins de cette publicité, on prendra la deuxième option.

Un objet qui tombe du ciel, comme la pomme sur la tête de ce pauvre Isaac, c’est la référence parfaite pour prolonger la légende.