Il y a 25 ans, Gérard Darmon et Alain Chabat dansaient la «Carioca» dans «La Cité de la peur». — Capture d'écran:YouTube

En 1933, Ginger Rogers et Fred Astaire éclipsent les vedettes de la comédie musicale Carioca (Flying Down to Rio) de Thornton Freeland, Dolores del Rio et Gene Raymond, le temps d’une danse et d’une chanson, intitulée The Carioca Song. En 1994, Gérard Darmon et Alain Chabat parodient leur prestation sur la scène de l’auditorium Louis Lumière dans le long-métrage d’Alain Berberian, La Cité de la peur. Alors qu’une pétition adressée en mars à la direction du Festival de Cannes demandait qu’Alain Chabat et Gérard Darmon viennent danser la Carioca au Palais des Festivals à l’occasion des 25 ans du film culte des Nuls, voici la réponse des intéressés donnée ce jeudi lors d’une conférence de presse.

« Le film sera présenté en copie restaurée en présence des intéressés », a annoncé Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes. « On est tellement heureux de célébrer les 25 ans de ce film qui célèbre la Croisette », renchérit Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.

Ce que j'attends de 2019 ?#AlainChabat qui host le @Festival_Cannes et #GerardDarmon qui débarque sur scène pour danser la Carioca...

S'il vous plaît @pierrelescure et Thierry Frémaux... Pour les 25 ans de #LaCitéDeLaPeur ...

Pitié ! pic.twitter.com/cQk1kFw2oz — Stagiaire​ des Affiches 💙 (@StagiaireAffich) January 21, 2019

🚨 ALERTE POPOPIENNE 🚨@antoinedecaunes invite les fans à signer la pétition pour que Gérard Darmon et Alain Chabat dansent la Carioca en ouverture du @Festival_Cannes pour les 25 ans de la cultissime Cité de la Peur 🕺🏻🕺🏻🗒🖋https://t.co/QcaVpdX956 — Popopop - France Inter (@3615popopop) March 11, 2019

« Re-danser la Carioca, il y a un pas qu’on ne va peut-être pas franchir »

« Les messages (très drôles ou émouvants) de tous ces fans de la Cité nous ont beaucoup touchés, les Nuls, Gérard Darmon et moi. Pour tout ça, on sera sûrement à Cannes, mais de là à re-danser la Carioca, il y a un pas qu’on ne va peut-être pas franchir. Ou alors très bourrés », avait déjà lâché Alain Chabat ce mercredi dans une interview accordée à Télé Loisirs.

Alors quel alcool faire boire à Alain Chabat pour qu’il rejoue sa mythique scène ? « Chabat est changeant, il a fêté récemment ses 60 ans, donc ses goûts évoluent. Mon dernier cocktail est déjà dépassé, je vous tiendrai au courant de la dernière mixture », plaisante Pierre Lescure.

Et de lancer : « Je ne suis pas sur que 37.000 signataires puissent convaincre Alain Chabat de refaire 25 ans après, quelque chose d’aussi inscrit dans notre imaginaire, mais comme il est particulièrement créatif, il va trouver le moyen, à un moment ou à un autre du Festival, mais pas forcément là où vous l’attendez, de rendre hommage à La Cité de la peur et à La Carioca », promet encore le président du Festival. Pour le moment, le Festival de Cannes n’a pas encore communiqué la date de la projection de la version restaurée de La Cité de la peur. De quoi rendre les fans du film culte « hypercontents » (enfin, pas trop quand même !)