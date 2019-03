«La Cité de la Peur» fête ses 25 ans cette année. — NANA PRODUCTIONS/SIPA

La France entière se mobilisera-t-elle pour La Carioca ? Senscritique, un réseau social de critiques culturelles, a lancé une pétition sur Change.org, pour que Gérard Darmon et Alain Chabat reproduisent l’une des scènes cultes de La Cité de la Peur, lors du prochain festival de Cannes. Pourquoi maintenant ? Le film culte des Nuls fête ses 25 ans cette année.

« POUR DE VRAI »

« Pour les 25 ans du film, comme le suggérait le Stagiaire des Affiches [un utilisateur de Twitter] lors d’un tweet du 21 janvier dernier, ce serait absolument incroyable que cette année, au Festival de Cannes, Alain Chabat et Gérard Darmon renfilent leurs plus beaux chaussons de danse et nous redonnent une leçon magistrale de demi porté triple loots au son de la Carioca, MAIS POUR DE VRAI CETTE FOIS-CI ! », est-il écrit en marge de la pétition, interpellant notamment Pierre Lescure, le président du festival, et Thierry Frémaux, délégué général. Pour rappel, ou pour ceux qui ne connaissent pas le film (ça arrive oui), dans La Cité de la Peur, les deux acteurs enflamment la cérémonie de clôture du festival de Cannes. Ce mardi, la pétition avait recueilli plus de 5.200 signatures.

Et l’appel des fans n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. La pétition a été relayée par Antoine de Caunes, qui invitait lundi Gérard Darmon dans son émission Popopop sur France Inter. « On va en parler », a simplement répondu l’acteur, rapporte Puremédias. Quelque chose nous dit que les fans ont de quoi y croire…