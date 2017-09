VIDEO. Coupe Davis: Ce point magistral gagné par la paire française en double

Allez, plus qu'une victoire. Alors que l'équipe de France vit un week-end compliqué à Lille où elle joue sa demi-finale de Coupe Davis, elle pourrait au moins s'en sortir avec une victoire sportive en cas de victoire de Jo-Wilfried Tsonga et/ou Lucas Pouille dimanche en simple. Tout ça grâce à sa paire de double Mahut-Herbert, qui a détruit sa rivale samedi.

Une victoire facile en trois sets qui nous a offert un superbe «highlight», cet échange de près de 30 secondes (c'est long en double, 30 secondes) avec de magnifiques volées au passage. C'est pour ça qu'on aime le double, c'est pour ça qu'on aime la Coupe Davis.

Now this is what doubles is all about! 🇫🇷🇷🇸👏🙌👏🙌👏🙌🇫🇷🇷🇸 pic.twitter.com/ndJF3X1lru