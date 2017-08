Tennis: Blessé, Stan Wawrinka met fin à sa saison

Stan Wawrinka au tournoi de Wimbledon, le 3 juillet 2017. — James Gourley/Shutterst/SIPA

L’été est là, pourtant Stan Wawrinka passe déjà en repos hivernal. Handicapé par un genou douloureux depuis Wimbledon en juillet ( où il avait été sorti au premier tour), le Suisse a annoncé sur Facebook vendredi qu’il arrêtait toute compétition pour le restant de la saison.

Pour Wawrinka, il était plus judicieux de rentrer au bercail pour se soigner que de tâter de la raquette. « Je suis triste de vous annoncer qu’après avoir parlé avec mon équipe et le docteur, j’ai dû prendre une décision difficile à faire subir une intervention médicale sur mon genou. C’était la seule solution pour m’assurer que je serai capable de rivaliser au plus haut niveau depuis de nombreuses années », explique-t-il.

Déçu mais optimiste pour 2018

« C’est évidemment extrêmement décevant, mais je suis déjà en train de regarder en avant et en planifiant ma guérison. J’adore ce sport et je vais travailler dur pour retourner à mon niveau supérieur et jouer encore beaucoup plus d’années. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier mes fans d’avoir envoyé plein de messages de soutien durant les derniers jours. Je vous verrai tous en 2018 ! »

On sentait la nouvelle venir après son récent forfait pour les tournois Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati. Le Suisse (numéro 4 au classement ATP) ne défendra pas sa victoire acquise à l’US Open en septembre 2016.