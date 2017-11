VIDEO. «Tu ris, tu perds»: Les joueurs du PSG défient les pros de la vanne toute pourrie (et c'est génial)

Nkunku va perdre, ça se voit sur son visage. — Capture d'écran @PSG_off

Si vous ne connaissez pas les potes de « Tu ris, tu perds », déjà vous ratez quelque chose, mais il est possible qu’après avoir lu ce papier vous vous jetiez sur leurs vidéos postées sur YouTube.

Le principe est simple (et il est dans le titre) : un combat entre deux participants qui se font face. Chacun leur tour, les joueurs doivent raconter une blague. Si l’adversaire se marre, il a perdu.

Mbappé, Nkunku, Rabiot et Areola

En fait, les mecs n’ont simplement fait qu’adapter le « je te tiens, tu me tiens, par la barbichette » mais c’est beaucoup, beaucoup plus drôle. Cette fois-ci, dans leur dernière vidéo, la bande s’est déplacée au Parc des Princes pour affronter certains joueurs du PSG ( Mbappé, Nkunku, Rabiot et Areola) et le résultat est au rendez-vous.

Pour l’occasion, et histoire de pimenter un peu le jeu, la règle a légèrement évolué puisque celui qui écoute la blague doit avoir la bouche remplie d’eau. Comme ça, il n’y a pas de triche. Tu ris, tu craches, et donc tu perds.