PSG: Neymar s'est excusé devant l'équipe (mais on ne sait toujours pas qui va tirer les pénos!)

Neymar s'est excusé dans le vestiaire parisien. — SIPA

Décidément cette histoire de péno à la 79e contre l’OL est dans toutes les bouches depuis les révélations de l’affaire mardi par L’Equipe. Dernier rebondissement en date : le Brésilien Neymar a présenté ses excuses au vestiaire parisien ce jeudi, avec Thiago Silva à la traduction.

Plus tôt dans la journée, Unai Emery, le coach du PSG, avait noyé le poisson en conférence de presse, prenant le soin de ne pas choisir. « J’ai parlé avec les deux avant, et aussi pendant cette semaine. On a parlé aussi collectivement. On a discuté de l’histoire des penalties, des statistiques. Les joueurs qui sont capables de tirer, ce sont les deux ». Et rideau !