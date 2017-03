Sport

FOOTBALL Le PSG reçoit Nancy avant de filer au Camp Nou...

Javier Pastore - FRANCK FIFE / AFP

William Pereira

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

LIGUE 1 - 28e JOURNEE

PSG-NANCY

0-0

Allez, profitons de la mi-temps pour débattre. Qu'est-ce qui vous a plu ou déçu côté parisien? Vous avez un gros quart d'heure pour balancer vos observations. après ça, je relèverai les meilleures copies.

45e: C'est la mi-temps au Parc! 0-0. Nancy obtient pour le moment ce qu'il est venu chercher. C'est toujours pareil et le PSG va devoir s'y faire. Ce qui, de toute évidence, n'est pas encore le cas.

Acheb: Le commentateur qui dit « très bonne équipe nancéenne, qui joue très bien, très unie en défense » j'ignorais que garer un bus devant ses cages, c'était « bien jouer »

>> On va leur accorder qu'ils défendent bien. Sur le reste je suis d'accord avec toi, y'a rien...

43e: BUT REFUSE POUR LE PSG! Corner de Lucas, but d'Aurier. Rien de méchant dans la surface sauf que le ballon était sorti en six mètres sur le ballon frappé par Lucas.

41e: Centre de Lucas sur la tête de Thiago Silva mais c'est largement décroisé de la part du Brésilien. Nancy peut souffler.

39e: CAVANI PUIS GUEDES! Les deux hommes ratent à peu près la même frappe du même angle. Ca frôle le but, c'est l'action la plus dangereuse de la rencontre pour Paris!

36e: Le ballon traîne dans la surface nancéienne mais ça ne donne finalement rien. Derrière, Guedes enrhume deux défenseurs et se fait sécher. Maouassa prend un jaune.

35e: Kurzawa tire dans le mur... Le ballon revient dans les pieds parisiens et ça débouche sur un corner.

34e: Très bon coup-franc obtenu par Guedes aux abords de la surface. Le Portugais se réveille petit à petit.

32e: J'ai essayé de regarder, en phase défensive, Nancy joue en 6-3-1. C'est triste.

28e: PAR CONTRE PASTORE VA TRES BIEN! Quelle belle demi-volée de l'Argentin qui met Chernik en difficulté... Mais le portier de Nancy repousse quand même ce ballon puissant.

26e: Guedes se bat mais c'est timide. Il va falloir qu'il se lâche au bout d'un moment le bonhomme.

23e: Mais oui Correa qui sort un énorme parapluie dans sa zone. Le swag est présent.

20e: Verratti tombe dans la surface mais l'arbitre ordonne de jouer. La décision est bonne.

19e: OH PASTORE! Enchaînement de dribbles succulents de la part de l'Argentin qui réveille un peu le Parc des Princes. Malheureusement personne ne vient l'aider autour de la surface.

16e: Pas mal ce que fait Guedes à gauche mais son centre à ras de terre est finalement détourné en corner. Ca ne donne rien.

14e: OUHLOULOUUUU! Maouassa pousse Trapp à la claquette suite à une mauvaise passe en retrait. C'était chaud, chaud, chaud pour le PSG.

13e: Qu'est-ce qu'on s'éclate devant ce match.

11e: Ca combine bien sur le côté entre Lucas et Aurier. Dès qu'il y a de l'intensité les Nancéiens ont un peu plus de mal.

Justice94700: Le bus est déja garé

>> Stationnement gênant. Merci au propriétaire de la Renault Twingo jaune de bien vouloir déplacer son véhicule.

7e: LUCAAAAAAAAAAAS! Le Brésilien était à deux doigt d'ouvrir la marque. Mais le portier de l'ASNL a eu le dernier mot face au petit extérieur de Lucas à l'entrée de la surface.

6e: Comme d'habitude je vous attends dans les commentaires. Posez vos questions, faites part de vos remarques, etc...

4e: C'est quand même terrible ce manque d'ambitions. Défendre à 38 dans sa surface sous prétexte qu'en face l'équipe est trop forte...

3e: Enorme pressing parisien pour commencer avec un gros tacle d'Aurier dans les 35 mètres de l'ASNL. Le PSG débarque avec de bonnes intentions.

1e: C'est parti au Parc des Princes les loustics!

16h59: Une minute de silence pour Raymond Kopa.

16h55: Apparemment le staff du PSG aurait recommandé à Cavani de se reposer ce week-end. Réponse de l'Uruguayen: « Je me sens mieux quand je joue ». Une machine.

16h50: On n'oublie pas le onze nancéeien bien sûr.

Le onze nancéien pour #PSGASNL: Chernik, Cuffaut, Diagne, Cabaco, Muratori, Aït Bennasser, Maouassa, Guidileye, Puyo, Koura, Dia — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) March 4, 2017

16h45 : Allez, allez, c’est parti pour le live ! Avec trois titularisations à souligner côté parisien. Celles de Guedes, Pastore et Krychowiak.

Apparemment on s'emmerde un peu du côté de Paris.

Une heure c'est long, donc pour patienter, je vous proposer un peu de lecture. Ca parle justement des équipes qui garent le bus.

>> Dix solutions plus ou moins sérieuses pour battre une défense qui gare le bus, et c'est à lire juste ici

Bonjour les amis, c'est l'heure du big, big match de la journée. Une affiche de rêve que nous envient les plus grands pays de football. Je parle bien sûr de PSG-Nancy. Bon, plus sérieusement. Match important pour le Paris Saint-Germain, et surtout match piège pour une équipe qui réussit quasiment bien à l'extérieur qu'au Parc des Princes. Ce n'est pas un hasard si Unai Emery a déclaré cette semaine que son équipe devait être plus forte à domicile. En face, l'ASNL flirte avec la zone rouge et tentera sans doute de faire comme tout le monde: garer le bus devant les buts. #Ambition.

>> A tout à l'heure pour le départ du live. Rdv à 16h45

Mots-clés :