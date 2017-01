Sport

HANDBALL C'est le début de la grande aventure pour les Experts...

Valentin Porte au tir face au portier brésilien, lors de France-Brésil, le 11 janvier 2017. - Thomas SAMSON / AFP

France - Brésil: 26-10

47': Je vais fait un petit one-man show hein plutôt que de vous raconter le match. 27-11, ça va quoi.

45': Oh on a un défenseur à dread côté brésilien. Une sorte de Mickaël Tacalfred du hand.

43': Di Panda has two eyes. Coïncidence? I Think not. 25-10.

41': Mais c'est quoi cet immonde queue de cheval William Accambray? Ca l'empêche pas de marquer, mais de rentrer en boîte ouais sans doute. 23-9.

38': 22-9. C'est n'importe quoi ce match, n'importe quoi.

35': Ah ! But pour le Brésil du gardien car Vincent Gérard avait laissé sa place. Dommage fromage. 20-8.

33': Rassurez-vous, ça tourne toujours aussi bien pour les Bleus. 19-7, toujours pas de but pris depuis la mi-temps.

31': C'est parti pour la deuxième mi-temps. Déjà du turn-over pour les Bleus, qui font tourner notamment aux cages où Vincent Gérard remplace Thierry Omeyer.

30': C'est la mi-temps. On mène 17-7.

Je vous laisse le choix entre 1) On les poutre 2) On les dégomme 3) On les marrave

29': Ohhhh cette roucoulette de Valentin Porte mais ouiiiii que c'est beau! 16-7.

27': Tiens, Didier Dinart pose un temps mort. Les Brésiliens ont récupéré 3 ballons de suite, ça ne lui a pas plus. 15-7.

24': Ah les Brésiliens recollent un peu. Sympa pour le suspense, merci les mecs vous êtes des anges. Restez sur 20minutes ça va être serré jusqu'à la fin (faux).

22': Les Brésiliens font sortir leur gardien pour être en supériorité offensive sur chaque action. Le problème, c'est que s'ils perdent la balle ça fait but direct pour la France. Abalo sur ce coup, et ça fait 14-5. Oui, QUATORZE CINQ.

20': C'est la crise dans les rangs français. Deux buts de suite pour le Brésil. Dinart démission ! 11-5.

18': LE PRESQUE BUT D'OMEYER ! Les Brésiliens avaient fait sortir leur gardien du coup Titi tente de loin mais ça prend la barre. Abalo avait bien suivi et tire au fond... 11-3.

16': Karabatic en contre... C'est trop facile là. Les ballons récupérés font super mal aux Brésiliens. 10-3.

14': Ah tiens deux minutes contre Cédric Sorhaindo pour une petite manchette. Cadeau ça...

12': AIR FRANCE § Daniel Narcisse marque son premier but de la compétition. Ca nous fait du 8-2. Il y avait 4-1 tout à l'heure... Donc on peut considérer qu'on va finir ce match à 40 à 10?

11': Bon Omeyer a presque déjà gagné le match, il est injouable le coquin. A 40 berges...

9': LA MINE DE VALENTIN PORTE !!!!! 7-2. C'est une boucherie mes amis, une boucherie. On est entré dans cette compétition avec les crocs.

7': Ca va un poil trop vite pour nos potos brésiliens là... Omeyer est brûlant à près de 80% d'arrêts. 5-2.

5': 4-1 ! Ils vont se faire poutrer à jouer autant le jeu comme ça les types. Pour une métaphore sportive, c'est comme si Angers jouait à 9 devant face au PSG grosso modo.

4': Ca va à 200 à l'heure dans ce début de match! 3-1 pour les Bleus avec genre deux contre-attaques.

2': Et bam! Première possession et premier but de Sorhaindo. Ce mondial est déjà lancé! 1-0.

1': C'est parti ! ALLEZ LES BLEUS !!!

20h44: C'est parti pour la première marseillaise de ce Mondial !

20h42: Avant que ça démarre, allez lire interview de Didier Dinart, le nouveau boss des Bleus

20h40: C'est l'heure de l'entrée des équipes. Dans 5 minutes, on est parti pour ce match.

20h35: Bon visiblement on a pas raté grand-chose...

Bon c'est quand même un peu mou pour le moment cette cérémonie... #handball2017 pic.twitter.com/Tta5fzlkFn — Benoît Conta (@benoitconta) January 11, 2017

20h30: Nous voici sur une situation de prise d'antenne les amis. On a raté la cérémonie d'ouverture je ne sais pas trop pourquoi mais l'essentiel, c'est le match.

19h30: Premier match, donc, face au Brésil. Un adversaire à la portée des Bleus mais dangereux quand même. Vous vous souvenez du quart de finale des JO?

Alors selon-vous, ça va donner quoi ce soir?

19h30: On en profite pour vous proposer une petit jeu. Testez si vous connaissez bien les Experts avec notre Quiz. Perso j'ai fait 6 :(

20h30: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. Pendant près de trois semaines, on va vous faire vivre le Mondial de handball qui se déroule en France. Ce soir à Bercy on a droit à la cérémonie d'ouverture puis le premier match, France-Brésil.

Ca y est, les amis, c'est parti. Le Mondial de handball en France débute ce mercredi soir par une cérémonie d'ouverture de quelques minutes et de l'entrée en lice des Experts face au Brésil. Un match normalement très à la portée de nos Bleus mais méfions-nous quand même, ils avaient un peu galéré face à ces mêmes brésiliens il y a à peine six mois aux JO de Rio en quarts de finale. Si on pouvait éviter la mauvaise surprise d'entrée, ce serait parfait les gars.

>> On se retrouve autour de 20h30 pour suivre ce premier match de la compet'. Allez les gars !

